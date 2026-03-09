Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut'tan istediği katkıyı alamadı.20 yaşındaki sağ bekin menajeri, siyah-beyazlı yöneticilerle oyuncusunun geleceğini görüşmek için İstanbul'a geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Amir Murillo'nun transfer edilmesiyle birlikte maç kadrosuna giremeyen Taylan'la ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre; gurbetçi futbolcunun menajeri, 20 yaşındaki oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı yönetim, Taylan'ın ayrılığına bonservis bedeli şartıyla sıcak bakıyor. Taylan ligde ve kupada toplam 445 dakika süre alabildi.