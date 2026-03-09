Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu. Sanchez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİZ"

Özel bir Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi kulüpleri burada. Bizler dünyanın en iyilerinden biriyiz. Kariyerimde bu tarz çok maça çıktım. Liverpool, kulüp olarak maçları özel kılıyor. İlk maç daha kapalı olacak. Kim daha çok risk alacak.

"GALATASARAY İÇİN..."

Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapmak istiyorum. Tüm deneyimimizi ortaya koymamız lazım. Bu maçlara çok çıktım ama bunlardan gelen deneyimimi sahaya yansıtmam, oyuna odaklanmam gerekiyor. Bunların sonucunda takıma maksimum yardımı yapacağım.