Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte güncel durum
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin maçının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 21.01.2026 - 23:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 - 23:33
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya geldi.
Gollerle başlayan mücadelede İspanyol ekibi Giuliano Simeone ile 1-0 öne geçerken, Galatasaray'ın golü Llorente'den (KK) geldi. Bu skorla Cimbom puanını 10'a çıkardı.
Zorlu mücadele sonrası UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...