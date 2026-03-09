Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak. Mücadele öncesi her iki takımın da 11'leri belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri Kayseri'de futbolseverlerle buluşacak. Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç öncesi 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 20:00'de başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Zecorner Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

İŞTE 11'LER:



Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Dorukhan, Benes, Makarov, Furkan, Cardoso, Chalov.



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Ozan, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.

GOL SAYILARINDA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maçlarda bordo-mavili ekip rakibine karşı gol yollarında da üstünlük kurdu. Trabzonspor bugüne kadar rakip fileleri 107 kez havalandırdı. Bu gollerin 72'si Trabzon'da oynanan maçlarda kaydedildi.

KAYSERİ'DE OYNANAN MAÇLAR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında da rakibi karşısında genel olarak üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer Kayseri'de oynanan 28 karşılaşmanın 14'ünü kazandı. Bu maçların 8'i beraberlikle sonuçlanırken, 6 mücadeleyi Zecorner Kayserispor kazandı.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA UZUN SÜREDİR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavili ekip bu süreçte 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Karadeniz temsilcisi, Kayseri'deki son mağlubiyetini 2012-2013 sezonunda 2-1'lik skorla yaşamıştı. Bu tarihten sonra Trabzonspor rakibine deplasmanda galibiyet şansı tanımadı.

İLK YARIDAKİ MAÇI TRABZONSPOR KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık skorla kazandı. Bordo-mavililer bu kez Kayseri deplasmanında da galibiyet alarak serisini sürdürmek istiyor.