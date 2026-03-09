logo

aspor-logo

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! | 9 Mart Sayısal Loto ne kadar devretti?

Şans oyunlarını yakından takip eden vatandaşlar için 9 Mart 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da binlerce kişi kuponlarını kontrol ederek büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Çekiliş sonuçları Milli Piyango’nun resmi platformlarında yayımlanırken kazandıran numaralar da duyuruldu.

undefined
A Spor
ABONE OL
primary

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için 9 Mart 2026 tarihli sonuçlar açıklandı. Şans oyunu severler çekilişin ardından "9 Mart Sayısal Loto sonuçları" ve "Kazanan numaralar hangileri?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Her hafta binlerce kişinin büyük ikramiye hayaliyle kupon doldurduğu Sayısal Loto çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilerek Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı yayınlanıyor.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 9 Mart Pazartesi günü saat 21.30'da çekilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 4 MART SONUÇLARI

44-67-46-60-88-87

Joker: 21

SüperStar: 32

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

AHaber CANLI YAYIN