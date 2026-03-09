Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE
Beşiktaş, Galatasaray maçındaki hakem yönetimi nedeniyle TFF'ye başvuruda bulundu ve 'VAR' kayıtlarını talep etti. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE 09 Mart 2026 | 12:00
01:27
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması! Transfer edilecek mi? 06 Mart 2026 | 12:00
01:40
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray derbisi sözleri 06 Mart 2026 | 12:00
00:37
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladı 23 Şubat 2026 | 12:00
36:43
Beşiktaş 7 yeni transferiyle sözleşme imzaladı! İşte oyuncuların açıklamaları 12 Şubat 2026 | 12:00
00:23
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Devis Vasquez itirafı! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kristjan Asllani yorumu: Tam bir Kartal! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferlerden Yasin Özcan için neler söyledi? 12 Şubat 2026 | 12:00
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan flaş hakem tepkisi!Fenerbahce 08 Mart 2026 | 10:44
- Domenico Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe tepki!Fenerbahce 08 Mart 2026 | 12:03
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Flaş Hakem Tepkisi! "Böyle Devam Ederse..."A Spor 08 Mart 2026 | 11:58