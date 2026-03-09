Video Besiktas Videoları Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE

Beşiktaş, Galatasaray maçındaki hakem yönetimi nedeniyle TFF'ye başvuruda bulundu ve 'VAR' kayıtlarını talep etti. İşte detaylar...

09 Mart 2026 | 14:47
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:11
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı sonrası TFF'ye başvuru | İZLE 09 Mart 2026 | 12:00
01:27
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması! Transfer edilecek mi? 06 Mart 2026 | 12:00
01:40
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Galatasaray derbisi sözleri 06 Mart 2026 | 12:00
00:37
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Canlı yayında açıkladı 23 Şubat 2026 | 12:00
36:43
Beşiktaş 7 yeni transferiyle sözleşme imzaladı! İşte oyuncuların açıklamaları 12 Şubat 2026 | 12:00
00:23
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Devis Vasquez itirafı! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:49
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Kristjan Asllani yorumu: Tam bir Kartal! 12 Şubat 2026 | 12:00
00:47
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni transferlerden Yasin Özcan için neler söyledi? 12 Şubat 2026 | 12:00

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN