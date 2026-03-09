Uğurcan Çakır için çok konuşulacak iddia! 60 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır, performansıyla göz dolduruyor. Son olarak deplasmanda kazanılan 1-0'lık Beşiktaş galibiyetinin mimarlarından olan milli kaleciyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenen Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın performansı Aslan'ı da uçurdu.
Yaptığı toplam 7 kurtarışla siyah-beyazlılara geçit vermeyen milli eldiven, geldiği ilk sezonda Galatasaray efsanesi Fernando Muslera'yı unutturdu ve performansıyla alkış topladı.
Teknik direktörü Okan Buruk'un da "Uğurcan, şu an Premier Lig seviyesinde. Verdiğimiz 30 milyon Euro bonservisin az olduğunu düşünüyorum" diyerek övdüğü 29 yaşındaki file bekçisi, kariyer sezonunu yaşıyor.
Uğurcan, kalesinde gördüğü maç başı 0.7 gol yeme, 7.33 engellenen gol karnesi performansıyla ligde tek başına zirvede bulunuyor.
%81 kurtarış oranıyla 9 senelik profesyonel kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.
Rakiplerine duvar olan milli eldiven, 9 defa kalesini gole kapatarak Göztepe'den Lis'in (14) ardından ikinci sırada bulunuyor.
Geriden oyun kurulumunda da rol oynayan Uğurcan, maç başı 28.9'luk isabetli pas karnesiyle zirveyi gördü.
Öte yandan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, Uğurcan için 60 milyon Euro'luk teklif gelebileceğini yazdı.
Timurlenk konuyla ilgili, "Dünyanın her yerinde şampiyonluk yarışı veren bir takımdan, diğerine kaptanın transferi zordur. O kalede 14 yıllık Muslera efsanesi sonrası yer almak ise daha da zor(du).
Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam.
Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon Euro'dan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." ifadelerini kullandı.