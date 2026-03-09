Uğurcan Çakır için çok konuşulacak iddia! 60 milyon Euro...

Milli maçta 6 gol yiyip (İspanya) üstüne Frankfurt maçında 5 gol kalesinde gördükten sonra tüm bu zorlukları kaçla çarparsanız çarpın artık! Uğurcan, hepsinin altından kalktı, bunun sebebi basit: İyi sporcu, gelişmeye ve öğrenmeye açık, çok çalışan bir kaleci, iyi takım arkadaşı, örnek bir aile babası… Kısacası pırlanta gibi adam.

Bugün onun kalecilik seviyesi, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yarışı veren her takımda oynamaya yeter. Courtois, Neuer, Donnarumma gibi kaleciler, vitrin liglerde sürekli oynadığından bu grubu A+ olarak nitelendirirsek Uğurcan, kesinlikle A sınıfı bir kaleci. Yaşına da bakarsak o çok denilen 30 milyon Euro'dan bir bakmışsınız 2 katı teklif gelmiş." ifadelerini kullandı.