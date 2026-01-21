UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanabilecekleri belirten Çakır, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz. Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." ifadelerini kullandı.