Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HİÇBİR BAHANEMİZ YOK"

Birinci hedefimiz üstünlük sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İnişleri çıkışları olsa da iyi bir takım. Ligde şampiyon olma şansları imkansız gibi bir şey. Hedefleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyip lig ve kupayı kazanmak. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Futbolcularımızla beraber ne kadar emek sarf ettiğimizi ve burada ne kadar mutlu olduğumuzu gösteriyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hiçbir bahanemiz yok. Kendi stadımızda, taraftarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli bir tecrübemiz var. Tek hedefimiz ikinci maç öncesi kazanıp avantaj elde etmek.

"İÇ SAHADA ETKİLİYİZ"

Aradan bayağı bir ay geçti, değişiklik performanslar var hem Liverpool'da hem bizde. Bizde yeni transferler var, Liverpool'da yok. Sakatlıklar var. Aşağı yukarı aynı oyun ve sistem, aynı oyuncular. Form değişiklikleri olan oyuncuları var. Ekitike gibi, sezon başına göre daha oturdu ve etkili. Sağ bekte değişkenlik var, en çok değişen mevkileri sağ bek. Bildiğimiz bir takım. En güncel olarak rakibimizin ligde, şampiyonluktan uzak, ana hedefleri Şampiyonlar Ligi. Bizim hedefimiz 3 kulvarda başarılı olmak. Son lig maçı bize pozitif etki yaptı. Derbiden 3 gün sonra maça çıkacağız. Uzun süre 10 kişi oynadık. Seyahat olmadığı için toparlanma sürecimiz var. İç sahada etkiliyiz. Asıl iş bize ve futbolculara düşüyor.

Bir Türk takımı olarak son 16'da olmak güzel, daha yukarılara gitmek istiyoruz. Ülke puanı için önemli ve değerli bir maç. İlk maçta hedefimiz kazanmak. Umarım başarabiliriz.

"ÖNEMLİ BİR KADROMUZ VAR AMA..."

8 maça çıktıktan sonra, 2'de play-off ile birlikte 10 maç oldu. 10 maç sonrası bu sarı kartlarla ilgili bir düşürme olabilirdi. Şu andaki görüntüde yarı finalde kartlar silinecek. Bu birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça, UEFA'nın bir değişikliğe gitmesi bence şart. Böyle düşünüyorum. 7 tane oyuncumuz tabii ki sınırda. En zoru bizim için aynı mevkide, savunmada en çok oynayan 4 oyuncumuz, kalecimiz, 2 hücumcumuz sınırda. Bu zor ama en iyi şekilde yönetmeliyiz. Bu maçı en iyi şekilde oynarken, basit kart görmemek için çok dikkatli olmalıyız. İki tane maç oynayacağız. Önemli bir kadroya sahibiz ama aynı mevkide oyuncuların cezalı duruma düştüğü durumlar bize sıkıntı yarattı daha önce. İnşallah bu olmaz.

"L'POOL İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ DAHA ÖNEMLİ"

Burada oynadılar, bizi daha iyi tanıyorlar. Onlar için önemli bir tecrübeydi. Grup aşamasında sadece Galatasaray ve PSV'ye kaybettiler. Bize karşı daha dikkatli olacaklar ama her şeyin dışında bu son 16 maçı. 3 takım daha elerseniz finaldesiniz. Liverpool'un ligdeki durumuna bakınca Şampiyonlar Ligi onlar için çok daha önemli. Grup maçlarından daha farklı bir kafa yapısıyla buraya çıkacaklardır.

"İLK MAÇ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Birinci maç her şeyden önemli. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Hatta yarın bu maçı oynayacağız, sonra lig, sonra Liverpool tekrar. Birinci maç bizim için hedef. Bu yolda önemli takımlar var, önemli 16 takım var. Herkesin bir yerlere ulaşma şansı var. Bunları maç maç düşünerek gidebiliriz. Hedefimiz Liverpool'a karşı ilk maçta avantaj yakalamak.

ROLAND SALLAI AÇIKLAMASI...

Roland önemli işler yapıyor. Kadromuzda birçok oyuncu var. Roland geldiği günden beri çok iyi profesyonel ve çok iyi bir insan. Geçen hafta sakatlığı vardı. Beşiktaş maçında bir bölüm arkada bir bölüm önde oynattık. Bu maç için düşünebileceğimiz oyunculardan biri.

"HER MAÇ AYRI TECRÜBE"

Şampiyonlar Ligi'nde önemli ve önemsiz takımdan çok, kadro değeri, oyuncu kalitesi çok yüksek takımlar var. İlk 8 maç belirlendiğinde en kolay gözüken takım Bodo'ydu, şu an son 16'da. Organizasyonun ne kadar önemli olduğunu, her takımın bir diğerini yenebileceğini gösteriyor bu. Bir önceki turun favorisi Juventus'tu ama elemeyi başardık. Bu turun da favorisi Liverpool ama biz Galatasaray olarak kendi sahamızda oynayacağımız maç değerli. Önemli bir tecrübe, her maç tecrübe. Juventus deplasmanı da bir tecrübeydi. İki maçlık sistemi uzun zamandır oynamıyorduk. Türkiye Kupası'nda bile bu yok. Bu psikolojiyi yaşamak, avantajla gidip orada farklı bir şeyle karşılaşmak da tecrübeydi. Bu tür tecrübeyi yaşayabileceğimiz bir maç da olabilir. Her maç, her oyun bizim için tecrübe.

"BU ADİL DEĞİL, UEFA'YA İTİRAZ ETTİK"

Toplantıda İngiliz muhabirin sorduğu, "UEFA, Galatasaray taraftarı Anfield'da olmayacak dedi. Reaksiyonunuz nasıl?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Ceza adil değil. İtiraz yaptık. Belki bu değişecektir. Bir yerden bakmak doğru değil. Taraftar açısından bakmak sadece, doğru değil. Polisler de taraftarımıza nasıl davrandı, bu da çok önemli. Rövanşta taraftarımızın yanımızda olması güzel olur. Çok güzel bir stadyum Anfield. Ben futbolcu olarak yaşamıştım. Taraftarımızın da tribünde yer almasını istiyorum.

"KADRODA RİSK DAĞILIMI YAPIYORUM"

Rakibimiz çok kaliteli. Size hep tehlikeli cevap verebiliyorlar. Sezon başında son dakika golleriyle çok maç kazandılar. Wolves'a son dakika golüyle kaybettiler. Alacağınız riske göre bu değişir. İki maç oynayacağız. İki maçın sonucu önemli. Birinci maçı en doğru şekilde bitirmemiz önemli. Maçın başı ve bitişi aynı olmalı. Başlayan, devam eden, bitiren oyuncular önemli. Çok önemli bir kadromuz var. Kadro yaparken zorlanıyorum. 7 sarı kart sınırındaki oyuncuyu düşünüyorum, riski nasıl azaltırım diye.

LIVERPOOL İÇİN OYUN PLANI HAKKINDA...

Duran toplarda çok iyiler. Van Dijk gibi hücum duran toplarında etkili bir isimleri var. 5 tane uzun oyuncuya sahipler. İyi atan, iyi vuran oyuncuları var. Buna önlem almamız gerekecek. Her takıma karşı çalışmamız oluyor, bugün de bunu çalışacağız. Bir yandan ofansif duran topların dönüşünde de çok gol yiyorlar. Orayı da değerlendirmek gerekiyor.