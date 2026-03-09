Formalarını giydiği Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesini ABD merkezli The Athletic'e değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray beni bugün olduğum kişi yaptı, Liverpool ise ismimin tüm dünyada tanınmasını sağlayarak beni büyük bir oyuncu yaptı. İlginç bir maç olacak. Galatasaray sadece iç saha formu ve taraftarlarıyla olan güçlü bağından çok daha fazlasına sahip bir takım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, uzun süren sakatlık dönmenin zorluğuna değinerek, "Kolay değildi ama başardığınızda ve sahaya geri döndüğünüzde hissettikleriniz paha biçilemez. Aslında bunu yaşadığım için mutluyum; sakatlık yüzünden değil, sürecin bana minnettar olduğum pek çok şey katması yüzünden. Şimdi olgun bir adam ve oyuncuyum, daha güçlü bir insanım." şeklinde görüş belirtti.

Rehabilitasyon döneminin zor geçtiğini belirten Ozan Kabak, Kürk Mantolu Madonna romanının kendisine ilham verdiğini ve diğer bakış açılarını anlamasını sağladığını söyledi.

Milli oyuncu, kariyer planlamasıyla ilgili soruya, "Planlama yok, yaşadıklarımdan sonra değil. Şu an harika oynuyorum ve bence büyük şeyler hala önümde." yanıtını verdi.

"MAÇI TELEVİZYONDA GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADIM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde İtalya ile Bologna'da oynanan hazırlık maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Ozan Kabak, "Korkunçtu ve kabul etmesi zordu. İyi bir sezon geçirmiştim ve benim için çok özel bir ülke olan Almanya'daki şampiyonada oynamak üzereydim, bu yüzden büyük bir rüyaydı." diye konuştu.

Türkiye-Gürcistan maçını hastanedeki odasında izlemek zorunda kaldığını anlatan deneyimli futbolcu, "Türkiye ilk grup maçını, benim diz ameliyatı olduğum gün oynadı. Ameliyattan çıktım, hala ilaçların etkisindeydim ve kendimde değildim. Ailem ve menajerlerimle bir odadaydım. Maçı televizyonda görünce ağlamaya başladım. Gözyaşlarımı tutamadım. O gerçekten zor bir zamandı." ifadelerini kullandı.

Ozan, bu sezon gösterdiği performansla ilgili soruya ise "Maç başına dört veya beş kafa vuruşuyla buluşmaya çalışıyorum. Duran toplarda güçlü olacak kadar iyi olduğumu biliyorum ama yetenek yeterli değil. Zihniyete ve mantaliteye ihtiyacınız var; bu yüzden eğer 10 kez topa vuramazsam, 11. koşuyu yine aynı tutkuyla yapacağım." dedi.

Sezon sonunda Hoffenheim ile sözleşmesi sona erecek Ozan Kabak, bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde penaltılar hariç en golcü stoper olarak dikkati çekiyor. Milli futbolcu, son 11 maçta 4 gol attı.