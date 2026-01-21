UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Atletico Madrid'i ağırladı. La Liga devi ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, ilk 24 yolunda hanesine 1 puan yazdırmayı başardı. Cimbom'da 39 günün ardından kadroya dönen Victor Osimhen, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"LOOKMAN VE ONYEDİKA'YI İKNA ETMEK İÇİN ÇABALIYORUM"

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan vatandaşları Lookman ve Onyedika ile sarı-kırmızılı kulübe transferleri hakkında konuşup, konuşmadığı sorulan Osimhen, "Galatasaray'ın gündemindeki Nijeryalı futbolculardan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu aktaran Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi bir oyuncu. Çok akıcı bir şekilde oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenekli bir oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim" ifadelerini kullandı.