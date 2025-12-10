UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Juventus, Pafos'u sahasında 2-0 mağlup etti.
Kenan asist yaptı Juventus rahat kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Juventus Kenan Yıldız'ın da asist yaptığı maçta sahasında Pafos'u mağlup etti. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 11.12.2025 - 00:54
KENAN'DAN 1 ASİST
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Weston McKennie ve 73. dakikada Jonathan David kaydetti. David'in golünde asist milli futbolcumuz Kenan Yıldız'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Juventus 9 puana yükseldi, Pafos 6 puanda kaldı.
DİĞER HABERLER