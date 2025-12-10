Kenan asist yaptı Juventus rahat kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Juventus Kenan Yıldız'ın da asist yaptığı maçta sahasında Pafos'u mağlup etti. İşte detaylar...