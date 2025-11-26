Galatasaray'ın milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'dan Edin Visca'ya ziyaret!

Galatasaray'ın milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olan Trabzonspor'lu Edin Visca'yı ziyaret etti.