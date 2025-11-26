Galatasaray milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı Trabzonspor'dan eksi takım arkadaşları Edin Visca'yı ziyaret etti. 35 yaşındaki Boşnak futbolcu Visca, Trabzonspor'un RAMS Başakşehir karşısında oynadığı maçta geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. 5-6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Visca sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.
Galatasaray'ın milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı'dan Edin Visca'ya ziyaret!
Galatasaray'ın milli futbolcuları Uğurcan Çakır ve Eren Elmalı, geçirdiği sakatlık sebebiyle ameliyat olan Trabzonspor'lu Edin Visca'yı ziyaret etti.
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 15:47