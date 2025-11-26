UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Atletico Madrid ile Inter karşı karşıya geldi.
İspanya'da oynanan maçta Atletico Madrid, Inter'i 2-1 mağlup etti.
Atletico Madrid'in golleri 9. dakikada Julian Alvarez ve 90+3. dakikada Jose Gimenez'den gelirken Inter'in tek golünü Pietr Zielinski kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, Devler Ligi'nde 2 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak puanını 9'a yükseltti. Inter ise Avrupa arenasındaki ilk mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.