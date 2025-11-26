Atletico Madrid-Inter maçı tıkla izle! Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek bir dev karşılaşmaya sahne oluyor. Avrupa’nın iki köklü ekolü, Atletico Madrid ile Inter, kritik puanların havada uçuşacağı zorlu bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Diego Simeone yönetiminde her zamanki disiplinli ve kontrollü oyun kimliğini sürdüren Atletico Madrid, oynadığı 4 maçtan 6 puan çıkarabildi. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanarak kusursuz bir performans ortaya koyan Inter ise Hakan Çalhanoğlu’nun liderliğinde ritmini bozmadan ilerlemek istiyor. Peki, Atletico Madrid-Inter maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?