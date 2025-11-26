Galatasaray, Union Saint-Gilloise mağlubiyeti sonrası gözünü 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi'nin ardından İlkay Gündoğan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gündoğan paylaşımında, "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz ve daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama biliyoruz ki Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım..." ifadelerine yer verdi.