Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılıların 1-0 mağlup olduğu Union Saint-Gilloise maçı sonrası flaş bir paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Union Saint-Gilloise mağlubiyeti sonrası gözünü 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine çevirdi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

31 yaşındaki oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahadan yenilgiyle ayrılmamamız gereken bir maçtı ve bunun hepimizde yarattığı hayal kırıklığının farkındayız. Şimdi tüm odağımızı, motivasyonumuzu ve KONSANTRASYONumuzu Pazartesi günkü derbiye yöneltelim. Bu takımın ayağa kalkacak gücü de karakteri de var. CİMBOM BAŞI DİK YÜRÜR!" ifadeleri kullanıldı.