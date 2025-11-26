UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında heyecan, Olympiakos ile Real Madrid arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Turnuvaya güçlü bir giriş yapan İspanyol devi, Xabi Alonso yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alarak iddiasını gözler önüne serdi. Madrid ekibi, Pire deplasmanında kazanarak ilk 8 hedefine bir adım daha yaklaşmayı ve turnuvadaki üstün performansını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan futbolseverler, Arda Güler’in bu zorlu karşılaşmada sahaya çıkıp çıkmayacağını merakla takip ediyor. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Olympiakos-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında gözler, Olympiakos ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadeleye çevriliyor. Turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alarak iddiasını net bir şekilde ortaya koydu. İspanyol devi, kritik Yunanistan deplasmanında kazanarak ilk 8 hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Öte yandan Arda Güler'in bu karşılaşmada forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Olympiakos-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OLYMPIAKOS-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Olympiakos-Real Madrid maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

OLYMPIAKOS-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Olympiakos-Real Madrid maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

OLYMPIAKOS-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Güler; Bellingham; Mbappe, Vinicius

OLYMPIAKOS, REAL MADRID'E KAYBETMİYOR

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Real Madrid'i konuk etmeye hazırlanan Olympiakos, İspanyol devine karşı oynadığı 4 iç saha maçını da kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet alan Yunanistan temsilcisi, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

REAL MADRID DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 4 deplasman maçının 3'ünü kaybeden Real Madrid, bu sezon Liverpool karşısında 1-0 kaybederek, turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Daha önce Atetico Madrid'e 1-0 kaybeden eflatun-beyazlılar, Arsenal'a ise 3-0 kaybederek deplasmanda rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.