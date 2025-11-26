Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Eşref Rüya 24. bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Önceki bölümde Dinçer’i tercih eden Nisan ile ilişkisinin sonuna gelen Eşref, muhbiri ortaya çıkarmak için Çiğdem’in kapısını çalıyor. Çiğdem’in, Nisan’a Eşref’in orada olduğunu söylemesiyle sarsılan Nisan, Eşref’i yeniden kazanmak için hangi adımları atacak? Dinçer’in gerçek kimliği ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların cevabı ve çok daha fazlası, 24. bölüm fragmanında seyircilerini bekliyor. Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.11.2025 09:14

Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanı, dizi severler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milyonlarca izleyiciyi her Çarşamba ekran başına kilitleyen Eşref Rüya'nın son bölümünde nefesler tutuldu. Dinçer'i seçen Nisan'ı terk eden Eşref, Çiğdem'e gider. Bunu öğrenen Nisan çılgına döner. Peki Nisan, Eşref'i nasıl geri kazanacak? İşte Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı...

Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Eşref Rüya tüm bölümler için TIKLAYIN

EŞREF RÜYA GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Çağatay Ulusoy- Eşref Tek

Demet Özdemir-Nisan Akyol

Büşra Develi-Çiğdem Serim

Necip Memili-Gürdal Bozok

Tolga Tekin-Müslüm Çermik

Ahmet Rıfat Şungar-Faruk Sezeri

Görkem Sevindik-Kadir Yanık

Umut Karadağ-Serdar Günsur

Ceren Benderlioğlu-Irmak Bozok

Ebrar Karabakan-Afra Akyol

Şener Savaş-Sadık Güleryüz

Aşkın Şenol-Cemil Hacıbegoviç

Ahmet Yıldırım-Sungur Bilava