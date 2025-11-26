UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında PSG ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Geçen sezon kupayı müzesine götüren PSG, bu yıl da zirve yürüyüşünü sürdürmekte kararlı. Luis Enrique yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Paris temsilcisi, topladığı 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Tottenham ise turnuvanın dinamizmi yüksek ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Thomas Frank’ın tempolu ve modern futbol anlayışıyla sahaya yayılan İngiliz ekibi, 4 haftada topladığı 8 puanla 12. sıraya yerleşmiş durumda. Peki, PSG-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında PSG-Tottenham maçı 26 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

PSG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Tottenham maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PSG-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

TOTTENHAM RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG deplasmanına konuk olacak Tottenham, Fransa temsilcisine karşı Süper Kupa'da yaşadığı mağlubiyetin rövanşını almak istiyor. Kupa maçında 2-0 öndeyken, rakibine penaltılarda mağlup olan İngiliz ekibi, bu kez kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor.

PSG İNGİLİZ TAKIMLARINA KAYBETMİYOR

Son şampiyon olarak sahaya çıkacak PSG, evinde konuk ettiği İngiliz takımlarına karşı 6 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a 1-0 kaybeden Fransa ekibi, İngiliz takımlarına karşı ilk mağlubiyetini yaşadı.