UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında PSG sahasında Tottenham'ı konuk etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında PSG sahasında Tottenham'ı konuk etti. Tam 8 golün atıldığı maçta kazanan 5-3'lük skorla PSG oldu.
Yayın Tarihi: 27.11.2025 - 01:04
Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede kazanan 5-3'lük skorla PSG oldu.
PSG'nin gollerini Vitinha (3), Ruiz ve Pacho kaydetti.
Tottenham'ın golleri ise Muani (2) ve Richarlison'dan geldi.
Bu sonucun ardından PSG 12 puana yükseldi.
Tottenham ise 8 paunda kaldı.
