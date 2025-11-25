Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.
Manchester City evinde Bayer Leverkusen karşısında şok skor aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City 5. hafta maçında Bayer Leverkusen karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 26.11.2025 - 01:03
Geniş rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Guardiola'nın öğrencileri sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri Grimaldo ve Schick kaydetti.
Bu sonucun ardından City 10 puanda kalırken Leverkusen 8 puana yükseldi.
