UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında İspanyol temsilcisi Villarreal'i 4-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, dakika 52'de J. Foyth'un kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan rakibine karşı mücadeleyi 4-0 kazandı.

B. Dortmund'un ilk golü dakika 45+2'de Guirassy'den geldi ve Almanlar devre arasına 1-0 üstünlük ile girdi.

Dakika 54'te kullandığı penaltı kaleciden seken Guirassy, önüne düşen topu filelerle buluşturmayı başardı ve farkı 2'ye çıkardı.

Adeyemi ile 58. dakikada fark 3'e çıktı.

82. dakikada Fabio Silva, kullandığı penaltı vuruşunda başarıya ulaşamadı.

90+5'te Daniel Svensson'un golü ile birlikte fark 4'e çıktı ve maçın skoru belirlendi.

Bu sonuç ile birlikte Dortmund ekibi, 10 puan ile 4. sıraya yükseldi.