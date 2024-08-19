UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, İsviçreli rakibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Play-Off ilk maçında deplasmandan 3 puanla ayrılarak avantj elde etmek isteyen sarı-kırmızılıların mücadelesi öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Young Boys - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Galatasaray maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.