Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında bugün deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'la karşılaşacak. Grupta ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, rakibin yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. En son 2019-20'de Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-75'te final oynama başarısı gösteren Karadeniz devi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.



SON İKİ YILIN FİNALİSTİ



Karadeniz devi, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine götüremedi. 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Fırtına, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray'a 3-0 kaybetti.



SON 4 MAÇTA KAZANAMADI



Fırtına, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda G.Birliği'ne 4-3 mağlup olan Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.



FARK 2 PUANA İNMİŞTİ



Ligin 15. haftasında lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde (34) 2. sırada bulunan Fırtına, son 2 haftada 1 beraberlik (Beşiktaş 1-1), 1 yenilgi (G.Birliği 4-3) ile 5 puan kaybetti. Trabzonspor, art arda kayıplarıyla ligin ilk yarısında 42 puanlı Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. İkinci sırayı Fenerbahçe'ye (39) kaptırdı.



FİNALLERDEKİ GALİBİYETLER



Bordo mavililer, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002- 03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da F.Bahçe, 2019-20'de de Alanya karşısında finali kazanmıştı.



SAVUNMA DEĞİŞECEK



Sezona Süper Lig'de iyi bir başlangıç yapan Fırtına, savunma organizasyonu ve oyuncular arasındaki uyumla ön plana çıkmıştı. Bu sezon lig ve kupada toplam 20 karşılaşmaya çıkan Karadeniz devi, kalesinde 25 gol gördü. Yenilen gollerin yarısının son 4 maçta gelmesi ise savunma hattında düşüşü ortaya koydu.



ONURALP'E GÖREV VEREBİLİR



Fotomaç'ın haberine göre, Fatih Tekke'nin İstanbulspor maçında kaleyi Onuralp Çevikkan'a vermesi bekleniyor. 20 yaşındaki eldiven, Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Vanspor FK ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta görev almıştı. Genç file bekçisi ayrıca Alanyaspor'a 1-0 kaybedilen maçta da kaleyi koruyan isim olmuştu. Onuralp, güven veren bir performans sergilemişti.



FELİPE AUGUSTO SIRTLIYOR



Bu sezon 11 golle takımın en skorer ismi olan Onuachu, İstanbulspor maçında yok. Afrika Kupası'nda yer alan Nijeryalı forveti, 9 golle Augusto ve 7 golle Muçi takip ediyor. Ayrıca Oulai ve Sikan'ın da şu ana kadar 2'şer golü bulunuyor.



FIRTINA A SPOR'DA



Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'da futbol şöleni yaşanıyor. Trabzonspor'un bugün İstanbulspor ile oynayacağı grup maçını A Spor naklen yayınlayacak. Maç öncesi röportajlar, son dakika haberleri, tüm detaylar futbolseverlere ayrıntılı olarak aktarılacak.



29 MAÇTA 15 GALİBİYET



Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.



25 YIL ÖNCE YENİLDİ



Trabzonspor, İstanbulspor'a lig ve kupa maçları olmak üzere en son 25 yıl önce mağlup oldu. 23 Eylül 2001'de rakibi İstanbulspor'a 2-1'lik skorla yenilen bordo-mavililer, söz konusu müsabakadan sonra rakibine hiç boyun eğmedi.



GOL BİLE YEMEDİ



Fırtına ile İstanbulspor arasında oynanan 5 maçın tamamını kazanan bordo mavili takım, kalesinde gol bile görmedi. 2023-24'te rakibini iki defa 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 2022-23'te de 4-0 ve 2-0 galip geldi. 2004-05'te ise 5-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Alp Tutar, Duhaney, Emrecan, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj, Duran, Yusuf Ali, Ömer Faruk, Emir Kaan, Mamadou.



Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan, Folcarelli, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Augusto.