TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 75 milyon Euro'luk yıldız!

Ara transferde sessiz bir dönem geçiren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, 75 milyon Euro piyasa değeri olan o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)