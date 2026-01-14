Kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile büyük ses getiren G.Saray, bir başka bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 75 milyon Euro'luk yıldız!
Ara transferde sessiz bir dönem geçiren Galatasaray'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, 75 milyon Euro piyasa değeri olan o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geçen sezon ocak ayında Manchester City'nin 75 milyon euro ödeyip Eintracht Frankfurt'tan renklerine kattığı Omar Marmoush, sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.
Forvet, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabilen Mısırlı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Senegal'e karşı yarı final maçına çıkacak.