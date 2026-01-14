Kante'den Fenerbahçe için dev fedakarlık! Transferde 48 saat detayı...
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe, devre arasının resmi olarak başladığı haftada üç ismi renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Özellikle Matteo Guendouzi'nin Galatasaray'a karşı ilk 11'de başladığı Turkcell Süper Kupa Finali'nde gösterdiği performans, hem yönetimi hem de sarı-lacivertli taraftarları büyülemişti.
Anthony Musaba transferinden de memnun kalan Fener, eski oyuncusu Mert Günok ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalayarak kaleci rotasyonunu güçlendirmişti.
Öte yandan Kadıköy ekibinin bir sonraki hedefinin N'Golo Kante olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme hem sarı-lacivertli taraftarlarda hem de dış basında büyük heyecan uyandırmıştı.
Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Sportif Direktör Devin Özek'in Dubai'de yıldız futbolcunun menajeri ile temasları sürerken transferde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...
MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ
34 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime giderek büyük bir fedakarlık yaptığı ve kendisine önerilen 2.5 yıllık sözleşmeye olumlu yanıt verdiği kaydedildi.
48 SAAT İÇİNDE...
Fransız 8 numara ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin temaslarını sürdürdüğü ve Al-İttihad'ı ikna etmesi durumunda dünyaca ünlü yıldız futbolcuyu taraftarlarına müjdeleyeceği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin 48 saat içinde transferde mutlu sona ulaşmak istedikleri belirtildi.
TEDESCO'NUN PLANI HAZIR
Öte yandan Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Kante'yi çok istediği ve transferin gerçekleşmesi durumunda tecrübeli orta sahayı Guendouzi ile birlikte nasıl kullanacağına dair net bir taktik planı olduğu ortaya çıktı.
Suudi ekibine 2023 yazında bedelsiz olarak transfer edilen Kante'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamak için sabırsızlandığı kaydediliyor.