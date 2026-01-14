Haberler Fenerbahçe Haberleri Kante'den Fenerbahçe için dev fedakarlık! Transferde 48 saat detayı...

Kante'den Fenerbahçe için dev fedakarlık! Transferde 48 saat detayı... Fenerbahçe'nin Dubai'de N'Golo Kante için görüşmeleri devam ederken Fransız futbolcunun transferi ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Kante, sarı-lacivertli formayı giymek için büyük bir fedakarlığı göze aldı. İşte Fenerbahçe'nin Kante operasyonu... | Son dakika spor haberleri Fenerbahçe Haberleri







ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin en hızlı takımlarından Fenerbahçe, devre arasının resmi olarak başladığı haftada üç ismi renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle Matteo Guendouzi'nin Galatasaray'a karşı ilk 11'de başladığı Turkcell Süper Kupa Finali'nde gösterdiği performans, hem yönetimi hem de sarı-lacivertli taraftarları büyülemişti.