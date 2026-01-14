Spor yazarlarından Fethiyespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Fethiyespor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Premier League takımı Crystal Palace'ın, FA Cup 3. Turu'nda İngiltere 6. Liginden Macclesfield'e elenmesi futbol dünyasının hâlâ gündeminde. Fethiye'de ilk yarının golsüz bitmesinin en önemli sebebi ev sahibi takımın kalecisi Arda idi kuşkusuz.
Ne enteresandır ki; duraklamalarda savunmasının arkasına sarkılan pozisyonda, Günay başarılı olmasaydı Cimbom, soyunma odasına yenik girebilirdi. Icardi'nin biri gayrı nizami, diğeri nizami iki penaltısını kurtaran rakip file bekçisini birkaç kere tebrik etmesi, kaçan penaltılar kadar maç özetine girmeyi hak etti doğrusu. Nitelik olarak imrenilen G.Saray kadrosunun nicelik olarak yoksunluğu, Süper Kupa dahil, dört kulvarda da hissedildi, hissediliyor.
Peki acaba, bu yoksunluk hali, Okan hoca tarafından özellikle tercih edilmiş olabilir mi? Çok şüpheleniyorum. "Kadro küçük olsun, benim olsun" zihniyeti nedeniyle, çoğalması gereken sarı kırmızılı takım, eksilerek (örneğin; Berkan'ın gidişi) ikinci yarıya girecek gibi duruyor. Kendi kümesinde "düşmeme mücadelesi" veren Fethiyespor, ikinci yarıda karşısında ideal on birine yakın bir kadroyla gol arayan daha coşkulu bir Galatasaray buldu.
65. dakikaya 0-0 girildiği anda rakibini ikiye bir yakalayan Fethiyespor, Ramazan zemine takılıp düşmese öne geçiyordu. Yani; sarı kırmızılar kötü zeminden yakınmak yerine, kötü zemine dua etmeli. Bardakcı'nın kafayla bulduğu golle, güç farkının çok bariz olduğu bir maçta daha büyük takıma galibiyeti getiren "duran top" oldu. Fethiye'den bile gol yemeyi başaran Buruk'un takımı, değil Atletico, Gaziantep maçına dair bile taraftarını endişelendiriyor.
LEVENT TÜZEMEN-BÜYÜK SIKINTI OLUR
Barış'ın mükemmel ortasında Abdülkerim'in attığı kafa golü, hem kendisi ve arkadaşlarını hem de hocasını eleştiri oklarından kurtardı. İcardi'nin iki penaltıyı kaçırması, kaleci Arda'nın aynı köşeyi tespit edip iki penaltı kurtarması, gecenin en dikkat çekici olaylarıydı. Ama o İcardi, Barış'a al da at ortası yaptı.
Eğer G.Saray kendi liginde küme düşmemeye oynayan Fethiyespor'a karşı tek kale oynadığı maçta sahadan beraberlikle çıksaydı herhalde kızılca kıyamet kopar, derbinin ardından Okan hoca eleştirilerin odak noktasında olurdu. Eğri oturalım doğru konuşalım… Okan hocanın Yusuf tercihi beni çok şaşırttı. Basın toplantısı ile yollarını ayırdıkları Berkan'a teşekkür edip Yusuf ile de ayrılacaklarını söyleyen Okan hocanın bu tercihine anlam veremedim.
Yusuf'un G.Saray'a katkı yapmayacağını bir kez daha gördük. Ayağında top tutamıyor, ikili mücadele kazanamıyor düzgün pas veremiyor çalımla rakibini bile geçemiyor. Genç Gökdeniz'in iyi bir eğitimden geçmesi gerekir. G.Saray'ın geleceğinde de kulübesinde de şimdilik olması mümkün değil. Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu performans olarak vasatın altında kaldılar.
Ligin ikinci yarısında eğer kulübede derinlik olmazsa şimdiden söyleyelim Okan hoca büyük sıkıntı yaşar. Genç hakem Ayberk Demirbaş'a bence VAR yardım etmedi. Fethiye kaptanı Şahan Akyüz'ün Barış'a yaptığı sert hareket kırmızı olmalıydı. Aynı Şahan, taç çizgisinde önce Barış'a sonra İcardi'ye yaptığı müdahalelerde kart görmedi. 90 dakikanın en güzel yönü, Fethiye stadının ağzına kadar dolu olmasıydı.