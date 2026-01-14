Haberler Galatasaray Haberleri Spor yazarlarından Fethiyespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi!

Spor yazarlarından Fethiyespor-Galatasaray maçı değerlendirmesi! Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor ile Galatasaray karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Fethiyespor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri







ABONE OL

SERKAN KORKMAZ-NİTELİK VE NİCELİK Premier League takımı Crystal Palace'ın, FA Cup 3. Turu'nda İngiltere 6. Liginden Macclesfield'e elenmesi futbol dünyasının hâlâ gündeminde. Fethiye'de ilk yarının golsüz bitmesinin en önemli sebebi ev sahibi takımın kalecisi Arda idi kuşkusuz.

Ne enteresandır ki; duraklamalarda savunmasının arkasına sarkılan pozisyonda, Günay başarılı olmasaydı Cimbom, soyunma odasına yenik girebilirdi. Icardi'nin biri gayrı nizami, diğeri nizami iki penaltısını kurtaran rakip file bekçisini birkaç kere tebrik etmesi, kaçan penaltılar kadar maç özetine girmeyi hak etti doğrusu. Nitelik olarak imrenilen G.Saray kadrosunun nicelik olarak yoksunluğu, Süper Kupa dahil, dört kulvarda da hissedildi, hissediliyor.