Okan Buruk onu çok istemişti! Galatasaray'da hedef o!
Galatasaray'da ara transfer dönemi sessizliği sürerken Okan Buruk'un geçmiş dönemlerde çok istediği Jhon Arias yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz dönemlerde de Kolombiyalı yıldız ile ilişkilendirilmiş fakat somut adımların olmaması nedeniyle oyuncu Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'a imza atmıştı. İşte ayrıntılar...
Ara transfer dönemine sessiz bir giriş yapan Galatasaray, daha önce de adı sarı-kırmızılılar ile anılan ve güncel olarak İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Jhon Arias'ı yeniden gündemine aldı.
28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya Palmeiras'ın yoğun ilgisi olduğu fakat Arias'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği aktarıldı. Bu durumun ise Cimbom'u transferde güçlü bir aday haline getirdiği kaydedildi.
Öte yandan Jhon Arias'ın 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi formda olmak ve düzenli süre alabileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.
Arias için nabız yoklayan Galatasaray'ın somut adımlar atması halinde transferde mutlu sona ulaşmasının kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı.
Her iki kanatta da görev alabilen sağ ayak, 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kolombiyalı futbolcu çıktığı son üç maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkatleri yeniden üzerine çekmeyi başarmıştı.
Temmuz 2025'te Arias'ı 17 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Wolves, şu anda Premier Lig'de 7 puan ile son sırada yer alıyor.
Galatasaray ve Palmeiras'ın radarındaki oyuncuyu Avrupa'dan çeşitli kulüplerin de takip ettiği aktarılıyor.