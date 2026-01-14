Gelen son bilgilere göre yönetim, bir dönem dünya futbolunun en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen N'Golo Kante için de resmi teklifini iletti. Kante transferinin bitmesi an meselesi olarak görülürken, bu hamlelerin bir ayrılığa sebep verebileceği dedikoduları yayılmaya başlandı.