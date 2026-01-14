Musaba ve Guendouzi transferleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.
Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gelişmesi! Transfer şartı...
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de kadrodan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri için gelen teklif ortaya çıktı. Fenerbahçe transferde o maddeyi şart koştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bir yandan gelecek yeni isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak oyunculara çevrildi.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En Nesyri ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor...