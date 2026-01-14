A.B.İ. 2. bölüm fragmanı TIKLA-İZLE | Yeni bölümde neler olacak?

Haberler

A.B.İ. dizisinin 2. bölüm fragmanı yayımlandı. Hancıoğlu ailesinin karanlık sırları perdelerini aralamaya başladı. İzmir'den İstanbul'a kız kardeşinin düğünü için gelen Cerrah Doğan, sadece bir konuk olarak kalmıyor; ailenin güç dengelerini altüst edecek kritik bir rol üstleniyor. Otoriter baba Tahir'in katı kuralları ile ağabey Sinan'ın sınırsız hırsı arasında sıkışan Doğan, idealist avukat Çağla ile tanışmasının ardından beklenmedik bir yol ayrımına geliyor. Yeni fragman, geçmişten gelen hesaplaşmaları ve ilk bölümden beri merak edilen büyük gizemi ortaya çıkarıyor. İşte A.B.İ. 2. bölüm fragmanı...

Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan ve ilk bölümüyle izleyiciyi derin bir aile dramının içine çeken A.B.İ., merakla beklenen 2. bölüm fragmanıyla hikayenin çapını genişletti. Başarılı bir cerrah olarak hayat kurtarmaya alışkın olan Doğan'ın, kendi ailesinin yarattığı enkazı temizlemek zorunda kalışına tanıklık ettiğimiz dizi, yeni bölümüyle tempoyu zirveye taşıyor. İstanbul'un kaotik atmosferinde Hancıoğlu ailesinin sert kuralları ve güç savaşları görünür hale gelirken; Doğan ve avukat Çağla'nın kader birliği, sadece bir tanışıklığın ötesine geçerek büyük bir fırtınanın habercisi oluyor. Fragmanla birlikte ortaya çıkan yeni detaylar, Doğan'ın 'kısa sürecek' dediği bu ziyaretin, aslında hayatının en zorlu sınavına dönüşeceğini kanıtlıyor.

İzmir'de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır. Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…

Doğan'ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir. İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan'ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.

Kenan İmirzalıoğlu-Doğan👇

İzmir'de başarılı bir genel cerrah olan Doğan, Hancıoğlu ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğudur. Babası Tahir'in baskısı ve geçmişte yaşadığı kırılmalar yüzünden aileden kopmuş, küçük sahil kasabasında sessiz bir hayat kurmuştur. Kardeşinin düğünü için yıllar sonra eve döndüğünde, kaçtığını sandığı tüm yaralarla ve ailenin gömdüğü sırlarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Afra Saraçoğlu-Çağla👇

Anne ve babasını genç yaşta kaybeden Çağla, hem geçim derdiyle hem de hasta ablasıyla tek başına mücadele eden idealist bir ceza avukatıdır. Adalete olan inadı, hayatın ona bıraktığı acılardan beslenir. Manevi abisi Behram'a duyduğu bağlılıkla Hancıoğlu Holding'de işe girmesi, onu hem karanlık bir ailenin içine hem de kendi kaderinin dönüm noktasına sürükleyecektir.

Asude Kalebek-Melek👇

Abisi Doğan'ın gözbebeği, evin en kırılgan çocuğu. Tıp okumakta olan Melek, babasının yıllardır süren baskısından ve tahakkümünden tükenmiş durumdadır. Doktorluk hayalleri elinden kayıp giderken tek umudu abisi Doğan'ın onu bu cehennemden çekip alması.

Sinan Tuzcu-Sinan👇

Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu. Küçüklüğünden beri hep Doğan'ın ve babası Tahir'in gölgesinde kalmıştır. Gözünü Hancıoğlu tahtına dikmiş olan Sinan, bu uğurda her şeyi feda edebilir.

Diren Polatoğulları-Behram👇

Geçmişinde büyük bir haksızlığa uğramış Behram, gözü dönmüş, tehlikeli ve intikamcıdır. Çağla'nın manevi abisidir. En büyük amacı, Hancıoğlu ailesini bitirmek olan Behram, bu uğurda her şeyi feda edebilir. En büyük zaafı, geçmişten beri saplantılı aşkı Mahinur'dur.

Tarık Pabuççuoğlu-Tahir👇

Otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi. Çocuklarına sevgi yerine baskı ve korkuyla yaklaşmıştır. Sinan'ı küçüklüğünden beri ezen, Melek'in doktor olmasına izin vermeyen, Doğan'ı da evden uzaklaştıran temel kırılmanın kaynağıdır. Doğan'ın dönüşüyle Tahir'in yıllardır değiştirilmez sandığı düzeni ilk kez çatırdamaya başlayacaktır.

Tülay Bursa-Lamia👇

Ailede otoriter figürü olan Lamia Sultan, Tahir'in aksine Doğan'a karşı sevgi doludur. Ailesini bir arada tutmak için inancını ve geleneklerini kalkan olarak kullanır. Doğan'ı ailenin kaderini değiştirecek kişi olarak görmektedir.

Nihal Koldaş-Saadet👇

Tahir'in sert gölgesinde yaşamış, sessiz görünen ama çocuklarının kaderinde büyük etkisi olan bir annedir. İçten içe oğlunu özleyen ve vicdanıyla mücadele eden bir kadın.

Toprak Sağlam-Altın👇

Sinan'ın karısıdır. Hancıoğlu çatısı altında kök salmak için her şeyi mübah sayan tehlikeli yenge! Bir erkek evlat doğurma baskısıyla yaşayan, kardeşini dahi kurban edebilecek kadar gözü kara.

Serkay Tütüncü-Yılmaz👇

Hancıoğlu ailesinin resmi avukatı ve aile dostudur. İşini iyi yapan, Tahir'in uzun yıllardır yanında olan sadık adamı. Ailenin kara kutusudur.

Tuğçe Açıkgöz-Gülüşan👇

Ailesinin çatısı altında büyürken kendi hayatına açılan yolu, bir gün gelinlik giyip bu düzenden çıkmakta görmüş Gülüşan. En çok kardeşi Melek'e bağlanmış; Melek'in gözyaşını silip onu güldürmeye çalışırken, içindeki sıkışmışlık duygusunu bastırmış. Kendi payına düşen mutluluğu da başkalarının yüzündeki gülüşte arar olmuş.

Ardıl Zümrüt-Genco

Dünyanın karanlığını çok erken yaşlarda öğrenmiş insanlardan Genco. Sadakati ekmek parası olmuş; vicdanı ise başını yastığa her koyduğunda hesap soran sesi. Patronu Behram'a duyduğu borç duygusuyla içindeki doğru arasında sıkışıp kalmış bir adam.

Ali Önsöz-Fikret

Tahir'in evinde büyüyüp, sesini içinde tutmayı öğrenmiş çocuklardan Fikret. Başkalarının hatalarını bile sessizce üstlenen, direksiyonda hep başkalarının rotasını takip eden bir delikanlı. Doğan geri döndüğünde, bu evde sırtını yaslayabileceği ilk kişi Fikret olacaktır.

Esra Şengünalp-Mahinur

Kendi hayatından çok erken vazgeçmiş bir kadın Mahinur. Geçmişte yaşadığı büyük bir haksızlığın ağırlığını omuzlarında taşıyan, sessizliğe mahkum edilmiş genç bir kadındır.

Yaren Yapıcı-Nurgül

Nurgül, Nigar'ın yanında Hancıoğlu mutfağında büyüyüp bu evin havasını en çok içine çekmiş kızlardan biri. Bir yanıyla hemşire olup kendi ayakları üzerinde durmanın hayalini kuruyor; içten içe de "hak yerini bulsun" diyen bir adalet duygusu taşıyor.

Ebrar Karabakan-Didem

Hayatı biraz magazin haberi, biraz fırsat kovalamaca gibi okuyan biri Didem. Bir yandan Çağla'nın "kankası" olup onu Hancıoğlu dünyasına iteleyen, öte yandan Behram'dan para alıp Doğan'ın peşine düşerek merakıyla vicdanı arasında ince bir çizgide yürüyen, dili hızlı, kalbi tedirgin bir kadın.

Mert Demirci-Sefa

Küçük yaşından beri ablası Altın'ın el bebek gül bebek büyüttüğü, sorumlulukla arası hiç iyi olmamış adamlardan Sefa. Bugün geldiği yerde, herkesin kaderi onun düğününe bağlanmışken, kendi hayatına atacağı imzayı içten içe "tabut" gibi ağır hisseden bir damat. Bir yanda özgürlük hayali, diğer yanda ailesinin yükü; ikisinin arasında sıkışıp kalmış bir adam.

Ayşen Sezerel-Nigar

Van'dan gelip Hancıoğlu yalısının mutfağına sığınmış, ekmeğini de gururunu da aynı tabakta taşımaya çalışanlardan Nigar. Kızına "bu damda çalışan kısmı görmez, duymaz, konuşmaz" diye öğüt verirken aslında kendi korkusunun mirasını ona devreden bir kadın.

Tarık Ündüz-Fırat

İnsanların en savunmasız hâlini fırsat bilenlerden Fırat. Hem patronunun gölgesine sığınmış, hem o gölgenin altında günden güne daha da kararmış bir adam.