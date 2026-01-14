Son dakika Beşiktaş haberleri: Sol bek transferi için Lazio forması giyen Nuno Tavares için şartları zorlayan Beşiktaş, bir diğer aday Lucas Piton'un transferinden vazgeçti. İşte detaylar...

David Jurasek'in ayrılığı ve Rıdvan Yılmaz'ın sakatlık sorunlarıyla boğuşması nedeniyle sol bek takviyesi için kolları sıvayan Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares ile yakından ilgileniyor.

Sol bek eklemesi için Tavares'in yanı sıra Vasco da Gama'da forma giyen Lucas Piton ile de ilgilenen siyah-beyazlılar, transfer hakkında kararını verdi.

Kartal, Lucas Piton'u kadrosuna katma girişimlerinden geri adım attı.

7.5 MİLYON EURO

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco yönetimi, Piton için 7,5 milyon euro talep ederek Beşiktaş'ın transferdeki niyetini zayıflattı.

PERFORMANSI

2025 sezonunda toplam 55 maçta görev alan Vasco da Gama adına Piton, 1 gol ve 11 asistlik katkı sağlamıştı.

İŞTE O HABER