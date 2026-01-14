Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlatmak için düğmeye bastı…
Fenerbahçe Kante transferini bitiriyor! İşte sözleşme şartları
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız orta saha N'Golo Kante'nin menajeriyle masaya oturdu. İki tarafın görüşmelerde mutlu sona ulaştığı kaydedildi. İşte yıldız oyuncunun sözleşme detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberleri)
Musaba ve Guendouzi transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante'yi de renklerine bağlamak için harekete geçti.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek, dün sabah erken saatlerde 34 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmek üzere Dubai'ye uçtu.