Galatasaray'dan kanada Arbër Hoxha hamlesi! Resmi teklif yapıldı
Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde yapılması beklenen eklemelere çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetimin Dinamo Zagreb forması giyen kanat oyuncusu Arbër Hoxha için resmi teklif sunduğu ortaya çıktı. İşte Hırvat ekibinin yanıtı... | Son dakika GS spor haberleri
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta müsabakasında deplasmanda Fethiyespor ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarısı golsüz eşitlik ile sonuçlanan mücadeleyi Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri ile 2-1 kazandı.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardı, Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut karşısında 2 kez kaçırdığı penaltı ile tepki topladı.
Cimbom, 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmasına rağmen TFF 2. Lig'de alt sıralarda yer alan rakibine karşı üstünlük kuramadığı için taraftarlarını memnun edemedi.
Özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda gol yolları tıkanan Galatasaray, ara transfer döneminde bu problemi çözmek ve ligin ikinci yarısında yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek üzere kollarını sıvadı.
Bu doğrultuda çeşitli isimler ve kulüpleri ile temaslarını sürdüren yönetimin sürpriz bir isim için resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Arnavut basınından derlediği habere göre Galatasaray, Dinamo Zagreb'e Arbër Hoxha için resmi teklif iletti.
Hırvat ekibinin ise 27 yaşındaki forvetin sezonun ikinci yarısında takım için kilit rol oynayacağını düşündüğü için teklifi reddettiği aktarıldı.
Lig'de 17 mücadelede toplamda 1.026 dakika süre alan ve 6 gol/3 asist katkısı sunan Hoxha, performansı ile Zagreb'de ilk 11'in vazgeçilmez ismi haline geldi.
Sağ kanat ve santrfor olarak da görev alabilen Arnavut golcünün asıl mevkisi ise sol kanat.
2024'ün Ocak ayında Slaven Belupo Koprivnica'dan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen yetenekli futbolcunun güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.