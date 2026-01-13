İtalya Kupası son 16 turunda Roma ile Torino, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede milli futbolcular Zeki Çelik ve Emirhan İlkhan ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, Che Adams'ın 35. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarının hemen başında Roma, Hermoso'nun 46. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Ancak Torino, Adams'ın 52. dakikadaki golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Ev sahibi ekip 81. dakikada Arena ile bir kez daha dengeyi sağladı.

Maçın kırılma anı ise 90. dakikada yaşandı. Torino'nun kullandığı kornerde Roma ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Emirhan İlkhan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2 yaptı ve takımını çeyrek finale taşıdı.

Bu sonuçla Roma'ya kupaya veda ettiren Torino, çeyrek finalde Inter ile eşleşti.

İŞTE EMİRHAN İLKHAN'IN GALİBİYET GOLÜ