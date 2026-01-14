Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. hafta maçında Galatasaray, Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, RAMS Başakşehir'in ardından Fethiyespor'u da yenerek kupada 2'de 2 yaptı.
Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, orta sahaya bir takviye yapmak isterken gündemine Manchester United'da forma giyen Manuel Ugarte'yi almıştı.
Son olarak Manchester United'ın Ugarte hakkında sarı-kırmızılıları üzecek bir karar aldığı öğrenildi.
UGARTE KALIYOR
Kırmızı Şeytanlar'da Teknik Direktör Ruben Amorim'in kovulmasının ardından yerine gelen Michael Carrick'in devraldığı kadroyla çalışacağı ve yeni oyuncu alma planının olmadığı öğrenildi.
Fotomaç'ın ESPN'den derlediği haberde ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen, bilhassa da Galatasaray'la adı anılan Manuel Ugarte'nin Manchester United'da kalmasının beklendiği ve ayrılığın olası olmadığı vurgulandı.
Haberde ayrıca ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile transfer iddialarında yer alan Kobbie Mainoo'nun da takımda kalacağı öne sürüldü.