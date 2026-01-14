Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Turkcell Süper Kupa'yı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazanan Fenerbahçe, yönünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, C Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda 2. Lig Beyaz Grup takımı Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek. Fenerbahçe, kupanın ilk maçında Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Burak Yamaç, Ali Keten, Ali Eren, Göktan, Barış, Eren, Alhan, Emre Can, Emre Burgaz

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Guendouzi, Musaba, Szymanski, Kerem, Talisca