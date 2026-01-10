Çaykur Rizespor, Rak-Sakyi ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesurun Rak-Sakyi'nin geçici sözleşmesi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace Kulübünün geri çağırma talebi ve kulübümüzün onayı doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir. Sakyi'ye sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.