Galatasaray, Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Yunus Akgün ve 73. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

NOA LANG'DAN İLK ASİST



Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı formaya ilk asistini Çaykur Rizespor'a karşı yaptı. Lang, Barış Alper Yılmaz'ın 19. dakikada kaydettiği kafa golünün ortasını yapan isim oldu.

OSIMHEN LİGDE ÜST ÜSTE 5. MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen Çaykur Rizespor karşısında attığı golle Süper Lig'de üst üste 5. maçında da gol atmış oldu.



SACHA BOEY 2 YIL SONRA



Galatasaray'ın ara transferde Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, 75. dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil oldu ve 2 yılın ardından yeniden Galatasaray forması ile sahaya çıktı. Sacha Boey'in sarı-kırmızılı forma ile son maçı 21 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda 5-1 kazanılan Trabzonspor maçıydı.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 20 puanda kaldı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise sahasında İkas Eyüpspor'u ağırlayacak.