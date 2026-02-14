Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor'u 2-2 mağlup etti.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin golleri, 18. dakikada Ali Sowe (kendi kalesine), 45. dakikada Sekou Koita'dan gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini 77. ve 87. dakikada Mithat Pala kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin puanı 23, Çaykur Rizespor ise 21 oldu. Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin ligdeki galibiyet hasreti 2 maça çıkarken Çaykur Rizespor ligde 6 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.