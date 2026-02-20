Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u evinde mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 13. dakikada Valentin Mihaila ve 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, ligde 6 maçlık kazanamama serisine son verdi ve 24 puana yükselerek 11. sırada yer aldı. Kocaelispor'un ise ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Körfez ekibi, 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahasının sağ çaprazından Olawoyin'in gönderdiği pasla topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Gökhan Değirmenci meşin yuvarlağı önledi.

13. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ceza sahasının sağ çaprazında Mebude'nin pasıyla topla buluşan Mihaila, penaltı noktasında gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

36. dakikada Kocaelispor atağında Churlinov, Petkovic'in pasında ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, savunmadan seken top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.

57. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazından Laçi'nin gönderdiği topla buluşan Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan filelerle buluştu: 2-0

70. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rivas'ın gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.