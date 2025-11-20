Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor | CANLI

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu 13 puan ile 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımızın play-off 1. ve 2. turundaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekimi ile birlikte belli oluyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA tarafından düzenlenen 2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te başladı.

Zürih'te düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

1. TURDAKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na katılım biletini almak için mücadele vereceği play-off aşaması C yolunda 1. turda Romanya ile karşılaşacak. C yolunda oynanacak bir diğer maç Slovakya ile Kosova arasında olacak ve kazanan, 2. turda Bizim Çocuklar ile Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanmak üzere karşı karşıya gelecek.

DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları 26 Mart 2026 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında oyna nacak. Tek maçlı eliminasyon sistemine göre karşı karşıya gelecek takımlar, yarı final ve final formatında kozlarını paylaşacak. Dört farklı play-off yolunda ilerleyerek rakiplerine finalde üstünlük sağlayan dört takım, 2026 FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak.