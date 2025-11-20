Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Takımdan ayrılmak istediğini belirten Portekizli oyuncu, ağrı yaşadığı gerekçesiyle antrenmanlara katılmazken, kulübün yönlendirmesi üzerine sağlık kontrollerinden geçirilmişti.

Yapılan MR incelemesinde, oyuncunun dile getirdiği bel ağrısını doğrulayacak herhangi bir patolojik veriye rastlanmadığı açıklanmıştı. Buna rağmen Rafa Silva, bugün sabah saatlerinde yapılan Beşiktaş antrenmanına katılmadı.

KONU FIFA'YA TAŞINACAK



Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, süreci FIFA'ya taşımaya hazırlandığı öğrenildi. Kulübün hukuk departmanı ile sağlık ekibinin, uluslararası başvuru için gerekli dosyayı hazırlama sürecine başladığı belirtildi.