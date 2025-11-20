Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra pas antrenmanı gerçekleştirdi. İdman, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 21 Kasım günü yapacağı antrenmanla devam edecek.