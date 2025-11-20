Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenecek antrenman öncesi basın karşısına çıktı. İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları:

"FUTBOL BİR TAKIM OYUNU"



"Takım içinde iyi bir havamız ve iyi bir oyunumuz var. Bunu, geçen seneden itibaren hocamızla birlikte oturttuk. Kişisel olarak bir şey değişmedi; yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Futbol bir takım oyunu.

"KULÜBÜMÜZ OLUMLU YÖNDE GELİŞİYOR "

Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde de daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden, kulübün olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim.

A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ...

Milli Takım konusunda karar Montella hocamızın; bu konuda futbolcu olarak yapabileceğimiz tek şey, takımda iyi performans vermek ve hocanın kararına saygı duymak.

"HEDEFİMİZ İLK 4"

Bu seneki oyunumuz, bu yıl olmasa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde şampiyonluk yolunu açacak. Bu sene için hedefimiz, zirve yarışının hep içinde olmak. Hocamız "İlk 4" dedi, ben de buna katılıyorum.

OULAI AÇIKLAMALARI



Christ Oulai, geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Çok potansiyelli bir oyuncu, takıma da çok katkı sağlıyor."