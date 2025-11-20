Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde düzenlenecek antrenman öncesi basın karşısına çıktı. İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları:
"FUTBOL BİR TAKIM OYUNU"
"Takım içinde iyi bir havamız ve iyi bir oyunumuz var. Bunu, geçen seneden itibaren hocamızla birlikte oturttuk. Kişisel olarak bir şey değişmedi; yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Futbol bir takım oyunu.
🔴🔵 Okay Yokuşlu: Takım içinde iyi bir havamız ve iyi bir oyunumuz var. Bunu, geçen seneden itibaren hocamızla birlikte oturttuk. pic.twitter.com/CzsNzfhAto— A Spor (@aspor) November 20, 2025
"KULÜBÜMÜZ OLUMLU YÖNDE GELİŞİYOR "
Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde de daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz ve hocamız gayet iyi biliyorlar. O yüzden, kulübün olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim.
🔴🔵 Okay Yokuşlu: Yurt dışında olduğum dönemde bir şampiyonluk yaşandı ve bunun etkilerini şehirde görebiliyorum. Kulüp içerisinde de daha düzenli bir yapı var. Zirveye oynayan ve yarışmanın içinde kalan bir Trabzonspor'un dinamiklerinin nasıl oluşması gerektiğini yönetimimiz… pic.twitter.com/b3z4blkkke— A Spor (@aspor) November 20, 2025
A MİLLİ TAKIM SÖZLERİ...
Milli Takım konusunda karar Montella hocamızın; bu konuda futbolcu olarak yapabileceğimiz tek şey, takımda iyi performans vermek ve hocanın kararına saygı duymak.
🔴🔵 Okay Yokuşlu: Millî Takım konusunda karar Montella hocamızın; bu konuda futbolcu olarak yapabileceğimiz tek şey, takımda iyi performans vermek ve hocanın kararına saygı duymak. pic.twitter.com/5eJYcfA86X— A Spor (@aspor) November 20, 2025
"HEDEFİMİZ İLK 4"
Bu seneki oyunumuz, bu yıl olmasa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde şampiyonluk yolunu açacak. Bu sene için hedefimiz, zirve yarışının hep içinde olmak. Hocamız "İlk 4" dedi, ben de buna katılıyorum.
🔴🔵 Okay Yokuşlu: Bu seneki oyunumuz, bu yıl olmasa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde şampiyonluk yolunu açacak. Bu sene için hedefimiz, zirve yarışının hep içinde olmak. Hocamız "İlk 4" dedi, ben de buna katılıyorum. pic.twitter.com/K7KFBIvXBF— A Spor (@aspor) November 20, 2025
OULAI AÇIKLAMALARI
Christ Oulai, geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Çok potansiyelli bir oyuncu, takıma da çok katkı sağlıyor."
🔴🔵 Okay Yokuşlu: Christ Oulai, geldiği ilk günden itibaren hepimizi heyecanlandıran bir oyuncu oldu. Çok potansiyelli bir oyuncu, takıma da çok katkı sağlıyor. pic.twitter.com/d2gXbCxbo1— A Spor (@aspor) November 20, 2025