Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'in 12. haftasında heyecan, Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Avrupa arenasında 887. maçına çıkmaya hazırlanan temsilcimiz, taraftarının önünde galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Bu sezon oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle üst sıralarda yer alan güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İstanbul'daki bu kritik karşılaşmada Başantrenör Igor Kokoskov ve öğrencilerinin sahada nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu. Peki, Anadolu Efes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Anadolu Efes-Barcelona maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA ?



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Anadolu Efes-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES'TE TEK HEDEF GALİBİYET



Igor Kokoskov yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Anadolu Efes, Barcelona maçında kazanarak performansını yukarıya doğru çıkartmayı hedefliyor. Lacivert-beyazlılar, geride kalan 11 haftada 4 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayarak puan cetvelinde 16. sırada yer alıyor. Barcelona ise 7 galibiyet 4 mağlubiyetle 6. basamakta bulun u yor.

ANADOLU EFES MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ANADOLU EFES İLE BARCELONA ARASINDA 45. RANDEVU



Anadolu Efes ile Barcelona Avrupa kupalarında 44 defa karşı karşıya geldi. Anadolu Efes bu maçlarda 19 galibiyet alırken, Barcelona ise 25 karşılaşmayı üstün tamamladı. EuroLeague'de oynanan 32 karşılaşmada lacivert beyazlıların 15 galibiyeti bulunuyor.

SHANE LARKIN 8 HAFTA YOK

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 8 hafta forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlanan ve tendon yaralanması tespit edilen 33 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Erkan Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

AVRUPA KUPALARINDA 887. MAÇ

Anadolu Efes, Barcelona karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 887. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 886 karşılaşmada 498 galibiyet, 388 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana yer aldığı Basketbol Avrupa Ligi'nde ise 639. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 638 maçın 341'ini kazanırken, 297'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.