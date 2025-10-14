2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında Gürcistan’ı Kocaeli’de ağırlayacak olan A Milli Takım, sahadan 3 puanla ayrılarak ilk 2 yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak. Bulgaristan'ı ezip geçen Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'a da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

Yazın ABD, Meksika ve Kanada tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım, önündeki kritik virajı hatasız dönmek istiyor. Bulgaristan'ı devirdikten sonra grupta ilk iki yolunda önemli bir avantaj sağlayan kırmızı-beyazlılar, bugün ise Kocaeli'de konuk edeceği Gürcistan'ı geçmek istiyor. E Grubu'nda 6 puanla lider İspanya'nın 3 puan arkasında yer alan Milliler, bugün sadece galibiyete odaklanmış durumda. Olası bir 3 puan, ilk ikiyi büyük oranda garanti altına alacak.

DEPLASMANDA 3-2 YENMİŞTİK

Gruptaki ilk maçında konuk olduğu Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 deviren Al-Yıldızlılar, bugün de kazanıp rakibinin son iki haftada 6 puan önüne geçmek istiyor. Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle takımına dönen İrfan Can Kahveci ve kampı izinsiz terk ettiği için kadrodan çıkartılan Berke Özer dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor. Montella ise a Milli Takım'ın başındaki 27. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İtalyan çalıştırıcı yönetiminde Ay-Yıldızlılar 14 galibiyet elde etmiş ve başarılı bir dönem geçirmişti.

GALİBİYETLERDE 5-1 ÖNDEYİZ

İki ülke bugünkü karşılaşma ile tarihlerinde 8. kez rakip olacaklar. Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 7 maçta Milliler 5 galibiyet elde etti. 1 karşılaşma beraberlikle sona ererken, Gürcistan ise sadece 1 kez kazanabildi. EURO 2024'te rakibini 3-1 yenen Türkiye, gruptaki ilk maçta da rakibini 3-2 ile devirmişti.

GÖZLER KENAN VE ARDA'DA

Bulgaristan maçının iki yıldızı ve Avrupa futbolunun da geleceği olarak gösterilen Arda Güler ile Kenan Yıldız, Gürcistan maçında da dikkatleri üzerine toplayacak. Bu zorlu mücadele kadar 20 yaşındaki iki genç futbolcunun formu da Avrupa takımları tarafından yakından takip edilecek. İki yıldız Bulgaristan maçında şov yapmıştı.

2 EKSİK VAR

A Milli Takım'da bugünkü zorlu mücadele öncesinde iki eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra kampı habersiz bir şekilde terk ettiği için kadrodan çıkartılan Berke Özer olmayacak. Berke'nin yerine kadroya Muhammed Şengezer dahil edilmişti.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bugün Gürcistan ile oynanacak olan kritik mücadele öncesinde Milliler hazırlıklarını tamamladı. Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Gürcistan maçının taktiğini ezberleyen Ay- Yıldızlılar, hazırlıklarını bitirdikten sonra maç saatini beklemeye başladı.

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Barış Alper'in yokluğunda forvette Kerem Aktürkoğlu'na şans veren Montella, oyuncusunun cezasını tamamlamasını üzerine eski sisteme dönüş yapacak. E Grubu'ndaki ilk hafta maçında Gürcistan deplasmanında kırmızı kartla ihraç edilen Barış Alper Yılmaz, aldığı iki maçlık cezasını tamamladı. E Grubu'nda 2. haftadaki İspanya ve 3. haftadaki Bulgaristan maçlarını kaçıran başarılı futbolcu, bugün formasına kavuşacak. Yeniden G.Saray'da kaybettiği formasını alan, Liverpool galibiyetinde de aslan payını alan Barış, Gürcistan önünde sahaya ilk 11'de çıkacak. Fotomaç'ın haberine göre, Bulgaristan önünde ileride görev yapan ve etkisiz kalan Kerem'i kanada çekecek olan teknik direktör Montella, forveti Barış'a emanet edecek. Oğuz'u kulübeye çekecek olan İtalyan çalıştırıcı, takımın en büyük kozları Arda Güler ve Kenan Yıldız'a da formalarını teslim edecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

TÜRKİYE: UĞURCAN, ZEKİ, ABDÜLKERİM, MERİH, FERDİ, ORKUN, HAKAN, KEREM, ARDA, KENAN, BARIŞ.

GÜRCİSTAN: MAMARDASHVILI, KAKABADZE, DVALI, KASHIA, GOGLICHIDZE, GOCHOLEISHVILI, KOCHORASHVILI, MEKVABISHVILI, KITEISHVILI, KVARATSKHELIA, MIKAUTADZE