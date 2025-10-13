A Milli Futbol Takım'ımızın Bulgaristan ile oynadığı maçta, oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde giydiği uzun mont ile dikkat çeken Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Arda Güler, A Milli Futbol Takım'ımızın Bulgaristan ile oynadığı maçta 69. dakikada oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde giydiği uzun mont ile görüntülenmişti. Yıldız futbolcunun tarzı Arsene Wenger'inkine benzetildi, sosyal medyadaki esprili paylaşımları beğenen genç yıldız fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı.