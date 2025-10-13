Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile oynanacak maçın tüm gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir… pic.twitter.com/TzUSS7Id9c— TFF (@TFF_Org) October 13, 2025